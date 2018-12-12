OnePlus 6T получает новое обновление

T-Mobile распространяет обновление OnePlus 6T. Обновление включает в себя усовершенствованное приложение камеры, алгоритм считывания отпечатков пальцев, оптимизацию разблокировки лица, улучшенное качество звука и многое другое. Обновление весит 110,2 МБ.

Поскольку обновление распространяется OTA, оно будет разослано всем владельцам T-Mobile OnePlus 6T в течение нескольких дней. Когда вы будете готовы загрузить обновление, перед запуском процесса необходимо сделать две вещи. Во-первых, убедитесь, что вы подключены к сигналу Wi-Fi, а во-вторых, полностью зарядите аккумулятор на вашем телефоне.