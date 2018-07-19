OnePlus 6T получит то, чего не было в смартфонах этой комании

Несколько лет компания OnePlus успешно выпускает два своих смартфона в год, один из которых выходит в его первом полугодии, а другой – во втором. тало известно о том, что OnePlus 6T сможет похвастаться особенностью, которая давно есть в Galaxy S9, а сообщил об этом сам глава OnePlus Пит Лау.

По словам главы OnePlus, компания начнет оснащать свои будущие флагманы поддержку технологии Fast Charge (также она беспроводная), причем она может оказаться лучше, чем в Samsung Galaxy S9. Тот же Пит Лау обещает, что такой фишкой смогут похвастаться все будущие флагманы бренда. Это говорит о том, что такая особенность может появиться в будущей новинке - OnePlus 6T.

Компания уже давно занимается этим, однако существующие сейчас решения в смартфонах не оправдывают ожиданий руководства, потому они сильно утолщают мобильное устройство и увеличивают шанс перегрева мобильного устройства в процессе зарядки.