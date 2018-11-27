OnePlus 6T продают со скидкой

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Помимо этого, сейчас проходит акция, в ходе которой вы можете приобрести интересные смартфоны по довольно приличной скидке. Это более простые модели, но они тоже являются неплохим приобретением для тех, кто хотел себе смартфон начального уровня. Не всем же покупать флагманы, правильно? Можно взять UMIDIGI UMI Z2 со скидкой в 30%, что сэкономит вам сто долларов. Неплохо для мощного смартфона со стильным корпусом и продвинутым дисплеем. Поспешите, смартфоны быстро раскупают.