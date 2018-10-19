OnePlus 6T смартфон с отличной камерой

Смартфон получит ли OnePlus 6T принципиально новую камеру, или же унаследует 16+20-Мп камеру от OnePlus 6. А вот Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, корпус из стекла и металла будут актуальны совершенно точно. OnePlus 6T выделится за счет сканера отпечатка пальца в экране, аккумулятора на 3700 мАч и 6,4” AMOLED-экрана с каплевидным вырезом.Улучшения будут проявляться в новом ночном режиме, сочетающим аппаратные и программные технологии для повышения качества фото (яркости и контрастности), снижения количества шумов в условиях со сложным освещением и ночью. О стоимости смартфона пока неизвестно.