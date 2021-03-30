OnePlus 7/7 Pro получили долгожданное обновление Android 11

Компания OnePlus наконец-то начал выпуск обновления до Android 11 для седьмой серии смартфонов OnePlus.

Обновление OxygenOS 11 серии Oneplus 7 содержит новый пользовательский интерфейс и множество новых полезных функций, таких как быстрое переключение для темного режима, планировщик темного режима, переработанная полка, новый виджет погоды, обновленное приложение Галерея с функцией истории, новые функции игрового пространства и более.

Помимо основных функций Android 11 , последнее обновление системы для серии OnePus 7 также включает исправления безопасности от февраля 2021 года и пакет GMS (Google Mobile Services) от января 2021 года.