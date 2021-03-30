OnePlus 7/7 Pro получили долгожданное обновление Android 11

Компания OnePlus наконец-то начал выпуск обновления до Android 11 для седьмой серии смартфонов OnePlus.

Обновление OxygenOS 11 серии Oneplus 7 содержит новый пользовательский интерфейс и множество новых полезных функций, таких как быстрое переключение для темного режима, планировщик темного режима, переработанная полка, новый виджет погоды, обновленное приложение Галерея с функцией истории, новые функции игрового пространства и более.

Помимо основных функций Android 11 , последнее обновление системы для серии OnePus 7 также включает исправления безопасности от февраля 2021 года и пакет GMS (Google Mobile Services) от января 2021 года.
Комментарии и отзывы OnePlus 7/7 Pro
Обзоры:
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Новости:
Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожидалось

Профильный ресурс UBXTech.com поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pr...
Представлен смартфон Oppo Find X3 Lite

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Find X3 Lite, которая присоединилась к более продв...
Защищенный смартфон Kingkong 5 Pro появился в продаже

Компания Cubot дала старт продажам защищенного смартфона Kingkong 5 Pro, который доступен для первых поку...
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Realme представила аппаратные геймпады д...
Realme представила аппаратные геймпады дRealme только что запустила серию Narzo 30 в Индии, и наряду с линейкой смартфонов бренд также анонсирова...
Teclast скоро выпустит новую серию ноутб...
Teclast скоро выпустит новую серию ноутбКитайский бренд Teclast - это производитель недорогих ноутбуков и планшетов начального уровня. Бренд соби...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выход...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выходСетевые источники сообщили о том, что уже в феврале в Индии будут представлены смартфоны Redmi Note 10 и ...
Представлен объектив Voigtlander Apo-Lan...
Представлен объектив Voigtlander Apo-LanКомпания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F2 As...
iQOO Neo5 предварительно анонсировали...
iQOO Neo5 предварительно анонсировалиКомпания iQOO уже подтвердила, что официально представит iQOO Neo5 в Китае 16 марта. Более того, в преддв...
Предполагаемые спецификации процессора S...
Предполагаемые спецификации процессора SQualcomm анонсировала Snapdragon 765 и 765G в качестве народного процессора для доступных смартфонов. Теп...
Новый DLC для Marvel's Avengers выходит ...
Новый DLC для Marvel's Avengers выходит В следующем месяце владельцев консолей нового поколения ожидает обновление, которое также предложит новый...
OnePlus 9 series получил более 2 миллион...
OnePlus 9 series получил более 2 миллионКомпания OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, и в тоже время она будет запущена в Китае...
Apple ждет еще один судебный процесс...
Apple ждет еще один судебный процессКомпанию Apple ждет еще один судебный процесс. На этот раз на компанию подали в суд за нарушение патентов...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с ма...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с маТестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR25 оснащен GPS-модулем, используемым для фиксации скорости ...
На CES 2021 компания Hisense представила...
На CES 2021 компания Hisense представилаКитайский технологический гигант Hisense открыл свою выставку на CES 2021, первой в истории виртуальной в...
Thermalright представила кулер для проце...
Thermalright представила кулер для процеThermalright представила новый кулер Venomous Plus. Башенная конструкция представляет собой алюминиевый р...
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor