OnePlus 7 Mirror Blue

2019-07-09, Автор - Мария Шмелева; Продукт - OnePlus 7 Mirror Blue; [198]
OnePlus 7 предложил 6,41’’ AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и интегрированным сканером отпечатка пальца, чипсет Snapdragon 855, двойную основную камеру, аккумулятор на 3750 мАч и Oxygen OS на Android 9 PIe. На этот раз покупателям предложен цветовой вариант Mirror Blue – синяя расцветка в стиле OnePlus 7 Pro Nebula Blue. Такая версия будет доступна в Индии с 15 июля в версии 6/128 ГБ. Также в этой стране эксклюзивно (наряду с Китаем) представлен красный OnePlus 7. О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы OnePlus 7 Mirror Blue
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