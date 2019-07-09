OnePlus 7 Mirror Blue

OnePlus 7 предложил 6,41’’ AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и интегрированным сканером отпечатка пальца, чипсет Snapdragon 855, двойную основную камеру, аккумулятор на 3750 мАч и Oxygen OS на Android 9 PIe. На этот раз покупателям предложен цветовой вариант Mirror Blue – синяя расцветка в стиле OnePlus 7 Pro Nebula Blue. Такая версия будет доступна в Индии с 15 июля в версии 6/128 ГБ. Также в этой стране эксклюзивно (наряду с Китаем) представлен красный OnePlus 7. О стоимости новинки пока неизвестно.