OnePlus 7 Pro будет поддерживать стандарт HDR10+

Большинство спецификаций OnePlus 7 Pro уже не являются секретом, особенно благодаря тизерам от генерального директора компании. Экран станет самой главной особенностью смартфона. В последнем сообщении Пит Лау сказал, что помимо разрешения QHD+ и частоты обновления 90 Гц экран также будет поддерживать стандарт HDR10+.

Например, обычный стандарт HDR10 достигает 1000 нит яркости, в то время как HDR10+ достигает 4000 нит. Эта новость появилась вскоре после рейтинга A + DisplayMate. Кроме того, генеральный директор также сообщил о том, что OnePlus 7 Pro будет иметь стандарт флеш-памяти UFS 3.0 для большей производительности. Скорее всего, это будет первый смартфон с UFS 3.0 на рынке.