OnePlus 7 Pro получит HDR10+

На просторах интернета появилась весьма интересная информация о смартфоне OnePlus 7 Pro, который, видимо, совсем скоро покажут на анонсе или презентации. Оказалось, что новинка будет оборудована дисплеем с поддержкой технологии HDR10+, которая позволит получать контент в более привлекательном виде и наслаждаться любимыми сериалами или фильмами на экране вашего смартфона. К сожалению, это пока что все официальные данные о новом смартфоне, но нас и это радует. Видимо, производители решили пойти не в ширь, а в глубь. Теперь дисплеи будут не просто больше, а лучше благодаря новым технологиям и прочим улучшениям. Остается только ждать анонса смартфона и надеяться, что устройство порадует нас не только характеристиками, но и стоимостью.