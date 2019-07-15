OnePlus 7 Pro возглавил список производительных Android-смартфонов июня

Разработчики бенчмарк-теста Antutu объявили 10 самых мощных Android-смартфонов июня, которые продаются на глобальном рынке.

Рейтинг возглавил OnePlus 7 Pro. Он набирает в среднем 371 тысячу баллов. Аппарат работает на топовом процессоре Snapdragon 855 в паре с 6/8/12 ГБ ОЗУ. У него также установлен QHD+ дисплей с диагональю 6.67 дюймов и частотой обновления кадров 90 Гц. Новинка ещё может похвастаться быстрой зарядкой Warp Charge 30 (50% за 20 мин), памятью типа UFS 3.0 и тройной основной камерой с главным сенсором Sony IMX586 на 48 Мп.