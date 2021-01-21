OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат обновление открытого бета-тестирования OxygenOS 11

Владельцы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro теперь могут испытать OxygenOS 11 на базе Android 11. Компания OnePlus выпустила сборку Open Beta 1 для двух флагманов.

О выпуске открытой бета-версии было объявлено на официальных форумах вместе с журналом изменений и инструкциями по ее установке. Обновление содержит переработанный пользовательский интерфейс, оптимизацию некоторых сторонних приложений, обновленный интерфейс камеры, новые функции камеры, окружающий дисплей, темный режим и переработанную полку.

Поскольку это бета-версия, проблемы ждать стоит, и компания перечислила некоторые из известных. Включает в себя увеличение энергопотребления; приложение-галерея иногда загружается медленно и не отображает некоторые изображения; аудио устройства Bluetooth иногда не воспроизводят звуки, а в некоторых случаях происходит задержка регулировки яркости.