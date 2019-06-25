OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android Q Developer Preview 2

В конце мая разработчики OnePlus выпустили бета-версию ОС Android Q для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а сейчас оба смартфона получили вторую сборку.

Прошивку, естественно, не советуют устанавливать для ежедневного использования, но если вы всё-таки на это решитесь, то инструкцию можно прочитать на официальном форуме. В новой версия поработали над исправлением ошибок, но некоторые из них все ещё остались. Например, не работает режим чтения, режим отображения и некоторые сторонние приложения. Также разработчики отмечают проблемы со стабильностью работы системы. Напомним, стабильную версию ОС Android Q должны выпустить в августе, а сейчас её, кроме OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, могут ещё протестировать пользователи смартфонов Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG G8 ThinQ, Huawei Mate 20 Pro, Sony Xperia XZ3, Nokia 8.1, Asus ZenFone 5z, Realme 3 Pro, Oppo Reno, Vivo NEX A, Vivo NEX S, Vivo X27, Redmi K20 Pro, Techno Spark 3 Pro и Essential Phone.