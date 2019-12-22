OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили обновление OxygenOS 10.3.0

Разработчики компании OnePlus выпустили новое обновление OxygenOS 10.3.0 для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Новая версия программного обеспечения весит 297 МБ. Обновление содержит множество улучшении и исправлении: разработчики поработали над оптимизацией оперативной памяти, добавили актуальный ноябрьский патч безопасности, возможность скрывать вырез, улучшили скорость открытия приложений, устранили проблему с чёрно-белым экраном в некоторых программах и улучшили качество снимков.

Новое обновление уже распространяют волнами по воздуху всем владельцам смартфона.