OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили обновление OxygenOS 10.3.0

2019-12-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 7 Pro; [95]
Разработчики компании OnePlus выпустили новое обновление OxygenOS 10.3.0 для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Новая версия программного обеспечения весит 297 МБ. Обновление содержит множество улучшении и исправлении: разработчики поработали над оптимизацией оперативной памяти, добавили актуальный ноябрьский патч безопасности, возможность скрывать вырез, улучшили скорость открытия приложений, устранили проблему с чёрно-белым экраном в некоторых программах и улучшили качество снимков.

Новое обновление уже распространяют волнами по воздуху всем владельцам смартфона.


Комментарии и отзывы OnePlus 7 Pro
Samsung Galaxy Note 10 Lite за 630 евро...
Samsung Galaxy Note 10 Lite за 630 евроНовинка Samsung Galaxy Note 10 Lite появится в европейском рынке с ценником в 630 евро. ...
Компания Google купила студию для разраб...
Компания Google купила студию для разрабЗапуск облачного игрового сервиса Stadia разочаровал своих первых пользователей. ...
Новая модель One Hyper ...
Новая модель One Hyper Компания Motorola выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Motorola One Hyper. ...
Huami представит беспроводные наушники A...
Huami представит беспроводные наушники AКомпания Amazfit примет участие в международной выставке CES 2020, где представит полностью беспроводные ...
Новый флагман Nova 6 SE ...
Новый флагман Nova 6 SE Компания Huawei выпустила интересную модель среднего варианта под названием Huawei Nova 6 SE. В функции ...
Новая модель от Huawei Band 4 Pro...
Новая модель от Huawei Band 4 ProКомпания Huawei выпустила оригинальную новинку бюджетного варианта под названием Huawei Band 4 Pro. Нов...
Модная новинка от Nokia 2.3 ...
Модная новинка от Nokia 2.3 Компания Nokia выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием Nokia 2.3. Функции новинки ...
Reno 3 Pro 5G и его характеристика ...
Reno 3 Pro 5G и его характеристика Компания Oppo выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Oppo Reno 3 Pro 5G. Функци...


Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с BluetoothОбзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареей
Обзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). Самый доступный жесткий диск 8 ТбайтОбзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). Самый доступный жесткий диск 8 Тбайт
Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломкаСамое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем ст...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась п...
Bowers & Wilkins представила беспроводну...
Bowers & Wilkins представила беспроводну17 декабря в Москве состоялась презентация новой мультирум-линейки Formation от Bowers & Wilkins, в кото...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01В последнее время компания Samsung показала достаточно крутые продукты в среднем сегменте, но пришла пора...
Обзор Эволюция. Следим за развитием Земл...
Обзор Эволюция. Следим за развитием ЗемлДавайте поговори о довольно увлекательной игре, которая разработана относительно небольшой студией. Пока ...
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая го...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гоДо Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor