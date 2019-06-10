OnePlus 7 получил первое обновление системы

Вчера в Европе, Индии и Китае начались продажи OnePlus 7. В этот же день производитель выпустил для смартфона первое системное обновление.

Прошивка вышла с номером OxygenOS 9.5.4 и весит 223 МБ. В ней разработчики компании добавили майский патч безопасности и несколько полезных функций. Прежде всего, теперь AMOLED-экран смартфона будет меньше мерцать из-за функции DC Dimming. Она управляет яркостью экрана при помощи изменения напряжения тока, подаваемого на панель.

Кроме этого, с обновлением смартфон получил игровой режим Fnatic Mode, улучшенное качество снимков и работу под экранного сканера. Новую версию ПО уже распространяют на смартфоны «по воздуху».