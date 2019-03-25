OnePlus 7 получит три цветовых варианта

Ожидаемый OnePlus 7 будет иметь довольно высокое соотношение экрана к телу благодаря выдвижной 16-мегапиксельной селфи-камере.

Новинка будет оснащена 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, Snapdragon 855, сканером отпечатков пальцев Screen Unlock, Android 9 Pie и аккумулятором на 4000 мАч, которая заряжается быстро благодаря системе зарядки Dash 44 Вт. Можно выбрать модель с 8 ГБ памяти и 128 ГБ памяти или модель с 12 ГБ памяти и 256 ГБ памяти. Тройная настройка камеры на задней панели будет включать 48 МП, 20 МП и 5 МП камеру.

Существует вероятность, что 10-кратный зум без потерь Oppo также будет включен, две компании - братья от одного и того же корпоративного родителя. OnePlus 7 выйдет в трех цветах: черном, фиолетовом и сером. Ожидаемая цена $ 569.