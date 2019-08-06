OnePlus 7T Pro и его функции

По части спецификаций инсайдеры приписывают новинке процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, емкий аккумулятор с функцией беспроводной зарядки и Android 10 Q из коробки. Ожидается, что смартфон получит и апгрейд обеих камер. Предположительно OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro анонсируют 29 октября и представят 1 ноября, но эта информация не подтверждена производителем.В китайской социальной сети Weibo появились фотографии прототипа OnePlus 7T Pro. Несмотря на массивный защитный чехол, закрывающий часть корпуса устройства, снимок раскрывает ключевые особенности его дизайна. Новинка получит дисплей с изогнутыми краями и сравнительно тонким «подбородком», как и OnePlus 7 Pro. Хотя задняя панель смартфона не сфотографирована, ожидается, что гаджет оснастят тройной основной камерой по аналогии с предшественником. О стоимости новинки пока неизвестно.