OnePlus 7T и 7T Pro получают свежее обновление

Последние обновления OnePlus 7T и 7T Pro содержат несколько улучшений и оптимизаций системы. OnePlus 7T получает улучшенную стабильность системы и исправляет общие ошибки. Обновление также оптимизирует возможности подключения Bluetooth в автомобиле. Потребление энергии в режиме ожидания также оптимизировано, наряду с расширенной функцией скриншота.

В OnePlus 7T Pro дополнительно исправлены проблемы с черной полосой при зарядке или воспроизведении видео. Широкое развертывание свежего обновления начнется через несколько дней.