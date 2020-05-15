OnePlus 7T получает новые режимы камеры с последним обновлением

Недавно OnePlus выпустил обновление OxygenOS Beta 3 для OnePlus 7T, которое содержит апрельский патч безопасности. Компания также добавила несколько функций, таких как информация о длительности звонка для пропущенных вызовов и обнаружение загрязнения объектива камеры.

Телефон также получил сверхскоростную запись 960 кадров в секунду, а также запись видео со скоростью 4K и 30 кадров в секунду с помощью сверхширокоугольной камеры 16 МП.

Технически, аппаратное обеспечение камеры OnePlus 7T не может захватывать 960 кадров в секунду из-за отсутствия кристалла DRAM для хранения большого количества кадров. DRAM Die используется для временного хранения большого количества кадров, захваченных в секунду, до того, как данные передаются в буфер изображений, а затем, в конечном итоге, для записи их в хранилище. На максимуме он может обрабатывать 720p при 480fps.