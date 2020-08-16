OnePlus 8 - первый смартфон рекомендованный Android Enterprise

Компания OnePlus поставила себе цель сделать свои устройства Android Enterprise Recommended (AER). Спустя несколько месяцев после установки этой цели Google официально обозначил OnePlus 8 как часть программы.

Google запустил программу Android Enterprise Recommended в феврале 2018 года, чтобы создать список сертифицированных устройств,которые предприятиям рекомендуется использовать для своих сотрудников.

На момент написания этой статьи 189 устройств сертифицированы как AER, и OnePlus 8 теперь присоединяется к этому списку. Для включения в программу устройства AER должны соответствовать определенным требованиям к обновлению программного обеспечения в зависимости от того, какая на них ОС Android. Также должны быть выполнены определенные требования к оборудованию, в том числе обеспечение более 8 часов автономной работы, наличие не менее 2 ГБ ОЗУ и минимум 32 ГБ памяти.

Смартфон OnePlus 8 отвечает этим требованиям: флагманское устройство имеет до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и достаточное время автономной работы благодаря батарее емкостью 4300 мАч.
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