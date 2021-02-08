OnePlus 8, 8 Pro и 8T получили обновление безопасности января 2021

Компания OnePlus выпустила для своих флагманских смартфонов новое обновление.

Последнее стабильное обновление OxygenOS для OnePlus 8 series и OnePlus 8T содержит не только обновленное исправление безопасности, но также некоторые исправления и оптимизации.

Новое обновление устраняет проблему зависания Twitter, ошибку разделения экрана, проблему переключения цвета, неточное отображение атрибуции некоторых проблем с числами, ошибку невозможности воспроизведения видео, проблему шума при вызовах 5G и некоторые известные проблемы.

Обновление также оптимизирует функцию длинных снимков экрана и эффект отображения пользовательского интерфейса панели уведомлений, в дополнение к устранению проблемы зависания некоторых трехсторонних приложений и стабильности системы.