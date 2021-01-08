OnePlus 8/8 Pro получили OxygenOS 11.0.3.3

Перед Рождеством OnePlus представила OxygneOs Open Beta 5 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Теперь, пару недель спустя, эти телефоны начали получать новое стабильное обновление в виде OxygenOS 11.0.3.3. Как и в предыдущем стабильном выпуске, обновление также содержит множество исправлений. В отличие от последнего обновления открытой бета-версии, в журнале изменений последней стабильной сборки не упоминается обновленное, связанное с безопасностью. Следовательно, мы полагаем, что последний апдейт безопасности вышел в ноябре 2020 года. Кроме того, в новой версии исправлены проблемы с аварийным запуском будильника, невозможность включить функцию автоповорота, фотографии, которые не отображаются в приложении галереи, проблемы с отображением всплывающего окна при подключении гарнитуры Bluetooth и сбой подключения к Wi-Fi.