OnePlus 8 Pro готовится к релизу

На просторах интернета появилась информация о смартфоне OnePlus 8 Pro, который, если верить инсайдерам, должны официально анонсировать уже в следующем месяце. Это весьма вероятный факт, так как впервые за долгие годы производитель решил показывать свои устройства не осенью. Также инсайдеры показали некоторые характеристики нового смартфона и указали, что продукт поступит в трех вариантах. OnePlus 8 Pro является самой мощной моделью в линейке, будет еще обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Lite. То есть, будет более простая версия для тех, кто хочет купить себе недорогое устройство с хорошими характеристиками и прочими бонусами. Будем ждать официальный анонс и тогда смело поговорим о том, что умеет OnePlus 8 Pro и почему он так крут.