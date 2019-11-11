OnePlus 8 Pro получит 120-герцовый экран

2019-11-11, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OnePlus 8 Pro.; [18]
Авторитетный инсайдер Teme поделился свежей порцией подробностей о смартфоне OnePlus 8 Pro. По его словам, смартфон будет характеризоваться 6.7-дюймовым AMOLED экранном с отверстием, 2K разрешением и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, батареей на 4100 мАч, быстрой зарядкой Warp Charge и основной квадрокамерой с главным модулем Sony IMX686 разрешением 60 Мп. Также по словам инсайдера, на недавних живых фотографиях смартфона была показана не новинка компании OnePlus.

Выход смартфона OnePlus 8 Pro ожидается во второй половине следующего года и его цена будет составлять примерно 900 евро.


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