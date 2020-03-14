OnePlus 8 Pro попал на фото

Стоит сказать, что достаточно часто новые смартфоны сливают в сеть именно не сами компании-производители, а бренды, которые выпускают чехлы для новинок. Они могут подготовить рекламные изображения заранее, потом эти изображения попадают в сеть и достаточно быстро набирают популярность в интернете. Вот так и с OnePlus 8 Pro произошло, ведь производитель почему-то решил отдать чертежи смартфона компании, которая производит чехлы для смартфонов, после чего картинки со смартфоном и чехлом попали в сеть. Благодаря этому мы с полной уверенностью можем сказать, что новый OnePlus 8 Pro будет выглядеть именно так, как и на этом изображении, так как никто бы не подделывает фотографии. Готовьтесь к странной камере на тыльной стороне гаджета.