OnePlus 8 Pro с 12 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 8 Pro, который еще не был представлен официально. Согласно бенчмарку, аппарат получит топовый восьмиядерный процессорный Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Официальная презентация OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus Z (облегченная версия в духе OnePlus X) ожидается 14 апреля, а старт продаж – 16 апреля. Ранее стало известно, что OnePlus 8 Pro получит квадрокамеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX689.