OnePlus 8 Pro тоже представлен

Компания OnePlus длительное время не показывала свои новые устройства, хотя в сети, конечно же, информации об этом было достаточно много. Теперь компания показала свой новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro, который выглядит очень привлекательно и при этом обладает массой преимуществ в плане начинки. То есть, вы можете приобрести смартфон в топовой комплектации со всеми необходимыми преимуществами и при этом заплатить за него вполне разумные деньги. В этом плане компания делает круто, ведь пока конкуренты стараются продать свои флагманы за безумные деньги, OnePlus 8 Pro будут продавать по волне разумной стоимости. И тут уже пользователь трижды подумает брать ему дорогущий флагман от более известной компании или не обращать внимания.