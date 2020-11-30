OnePlus 8 и 8 Pro получают оптимизацию системы и исправления ошибок

Обладателям OnePlus 8 и 8 Pro пришло самое время снова обновить прошивку, так как разработчики выпустили массивное исправление стабильности и безопасности для OxygenOS 11.0.2.2.

Свежее обновление не только соответствует патчу безопасности Android OS 2020.11, но и содержит улучшение энергопотребления устройства. Также исправлены некоторые досадные ошибки, такие как Google Play Store, который не устанавливает приложения, или кеш приложения, который не очищается полностью после удаления приложения. В ближайшие дни новая прошивка OnePlus будет распространяться по беспроводной сети.