OnePlus 8 подешевел перед выходом OnePlus 8T

Компания OnePlus объявила о снижении цены на смартфон OnePlus 8 в преддверии дебюта новой модели OnePlus 8T. Итак, обе версии устройства с 128 и 256 ГБ флеш-памяти подешевели на 100 долларов и теперь предлагаются за 600 и 700 долларов соответственно. При этом, цена OnePlus 8 Pro не изменилась. Вероятно, китайский производитель готовит к выходу только OnePlus 8T, а потенциальный OnePlus 8T Pro не увидит свет.

Напомним, что OnePlus 8 является вполне актуальным смартфоном, который оснащается 6,55-дюймовым закругленным по краям Fluid AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), частотой обновления до 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, проводной зарядкой Warp Charge 30T мощностью 30 Вт, топовым 8-ядерным чипсетом Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным 16-Мп и 2 Мп модулем для макросъемки, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos; поддержкой Wi-Fi 6, USB 3.1, Bluetooth 5.1 и NFC и подэкранным дактилоскопом.
Комментарии и отзывы OnePlus 8
Обзоры:
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Новости:
OnePlus готовит смартфон Clover

В последнее время можно наблюдать весьма заметное стремление крупных производителей смартфонов выпускать ...
Смартфон Poco X3 показали на фото

Бренд Poco опубликовал первое фото смартфона Poco, который еще не был представлен официально. Также отмет...
Huawei Enjoy 20 Plus 5G получил 90-Гц дисплей

Компания Huawei представила смартфоны Enjoy 20 5G и Enjoy 20 Plus 5G, которые оценены в 250 или 280 долла...
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтр для аквариумаОбзор AQUAEL Versamax 3. Навесной фильтр для аквариума
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Лучший чехол для PocketBook 640...
Лучший чехол для PocketBook 640В последнее время электронные книги стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей, которые лю...
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумул...
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулНесмотря на улучшение техпроцесса выпускаемых процессоров, снижающего энергопотребление на фоне повышения...
Huawei P Smart 2021 получил аккумулятор ...
Huawei P Smart 2021 получил аккумулятор Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Huawei P Smart 2021, которая оценена в...
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 Tur...
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3090 TurКомпания Gigabyte выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 Turbo Edition. Turbo Edition оснащена классическо...
Европейские смартфоны Huawei P40 получил...
Европейские смартфоны Huawei P40 получилКомпания Huawei выпустила очередное обновление для европейских версий смартфонов Huawei P40, P40 Pro и P4...
LG Wing 5G на пресс-рендерах...
LG Wing 5G на пресс-рендерахНекоторое время назад на просторах интернета появились не совсем качественные видео, на которых виден сма...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тыся...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тысяКомпания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью DesignVue PD2705Q, которая получила 27-дюймовую IPS...
Mi True Wireless Earphones 2 Pro готовят...
Mi True Wireless Earphones 2 Pro готовятНаушники полностью беспроводного типа в последнее время пользуются у потенциальных покупателей повышенным...
Продажи NVIDIA GeForce RTX 3080 сорвали ...
Продажи NVIDIA GeForce RTX 3080 сорвали Вчера в США стартовали продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, которые были сорваны благодаря перекуп...
Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодейство...
Huawei EMUI 11 будет тесно взаимодействоПользователи смартфонов Huawei в ближайшем будущем смогут себя порадовать последней версией своего собств...
Xiaomi Mi A1 получил последнее обновлени...
Xiaomi Mi A1 получил последнее обновлениКомпания Xiaomi выпустила последнее обновление для бестселлера Xiaomi Mi A1, который вышел три года назад...
Ищем аксессуары для Sony PlayStation Por...
Ищем аксессуары для Sony PlayStation PorКакое-то время назад компания Sony выпускала в свет не только различные стационарные приставки, но и дост...
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1Обзор Artway MD-920. Видеорегистратор Android 12 в 1
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor