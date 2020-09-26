OnePlus 8 подешевел перед выходом OnePlus 8T

Компания OnePlus объявила о снижении цены на смартфон OnePlus 8 в преддверии дебюта новой модели OnePlus 8T. Итак, обе версии устройства с 128 и 256 ГБ флеш-памяти подешевели на 100 долларов и теперь предлагаются за 600 и 700 долларов соответственно. При этом, цена OnePlus 8 Pro не изменилась. Вероятно, китайский производитель готовит к выходу только OnePlus 8T, а потенциальный OnePlus 8T Pro не увидит свет.

Напомним, что OnePlus 8 является вполне актуальным смартфоном, который оснащается 6,55-дюймовым закругленным по краям Fluid AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), частотой обновления до 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, проводной зарядкой Warp Charge 30T мощностью 30 Вт, топовым 8-ядерным чипсетом Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным 16-Мп и 2 Мп модулем для макросъемки, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos; поддержкой Wi-Fi 6, USB 3.1, Bluetooth 5.1 и NFC и подэкранным дактилоскопом.