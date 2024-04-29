OnePlus 8 получил последнее обновление

Компания OnePlus объявила, что в эти дни для глобальных версий смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro были выпущены последние обновления. На этом всё – через четыре года после выпуска китайский производитель прекращает поддержку. Прошивка OxygenOS 13.1.0.587 не привносит никаких обновлений, но содержит апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что OnePlus 8 оснащается 6,55-дюймовым закругленным по краям Fluid AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, проводной зарядкой Warp Charge 30T мощностью 30 Вт, топовым 8-ядерным чипсетом Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным 16-Мп и 2 Мп модулем для макросъемки, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos; поддержкой Wi-Fi 6 и подэкранным дактилоскопом.