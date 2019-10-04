OnePlus 8 выглядит шикарно

Умельцы из интернета собрали всю доступную информацию о смартфоне OnePlus 8 и нарисовали на их основе рендеры, которые позволяют наслаждаться внешним видом гаджета. На самом деле это лишь выдумки, так как дизайн устройства может измениться кардинально, но этот дизайн многим точно понравится. На фронтальной панели большой экран, у него нет выреза, но есть небольшая фронтальная камера в левом верхнем углу, которая позволяет отказаться от механизма выезжающей камеры. На тыльной стороне расположен модуль с тремя камерами и логотип компании. В целом, выглядит довольно неплохо и для многих пользователей это достаточно оптимальное решение, но если вы хотите купить смартфон с вырезом в экране, то он уже давно есть на рынке от Samsung.