OnePlus 8 засветился в синтетическом тесте

На текущий момент никто не знает, когда именно будет представлен смартфон OnePlus 8, но в сети уже есть достаточно много интересной информации о данном гаджете, которая нам кажется весьма вероятной. К примеру, один из инсайдеров недавно показал фото, на котором запечатлен результат прохождения смартфоном OnePlus 8 синтетического теста. Это стандартная практика — производитель перед анонсом проводит ряд тестов, чтобы понять, какие цифры стоит называть на презентации, дабы удивить потенциального покупателя. В данном синтетическом тесте указано, что у смартфона OnePlus 8 всего 8 гигабайт оперативной памяти. Это не совсем рекордный показатель, так как на рынке смартфонов на текущий момент очень много различных устройств с большим ОЗУ.