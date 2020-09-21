OnePlus 8T 5G будет официально анонсирован в ближайшее время

Официальный аккаунт OnePlus в Твиттере разместил короткий тизер, а также изображение плаката, на котором четко указано, что новое поколение смартфонов линейки OnePlus T будет официально названо OnePlus 8T 5G.

Смартфон нового поколения OnePlus 8T 5G будет официально анонсирован 14 октября 2020 года. Новинка будет оснащена 6,55-дюймовым широкоформатным дисплеем Fluid AMOLED, способным отображать Full HD + с частотой обновления 120 Гц. OnePlus 8T будет поставляться с фронтальной камерой с 32-мегапиксельным задним объективом и в общей сложности четырьмя задними камерами, одна с базовым объективом на 48 МП, сверхширокоугольным объективом на 16 МП, макрообъективом на 5 МП и датчиком глубины на 2 МП.

OnePlus 8T также будет поставляться с чипом Snapdragon 865, а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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