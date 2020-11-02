OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition оценен в $600

Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, которая выполнена в стиле одноименной игры от создателей «Ведьмака». Новинка может похвастаться уникальным корпусом, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, специальными значками системных приложений, новой главной темой, а также специальной анимацией разблокировки по отпечатку пальца и анимацией зарядки. Старт продаж смартфона в Китае намечен на 11 ноября по цене в 600 долларов.

Новинка также оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).