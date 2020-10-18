OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition предварительные заказы с 4 ноября

OnePlus 8Т недавно был представлен и смартфон является последней флагманской моделью компании OnePlus. Компания, как известно, всегда предлагала свои флагманы в специальных выпусках, а новый флагман получит вариант Cyberpunk 2077 Limited Edition.

OnePlus сотрудничает с CD Projekt Red, игровой студией, стоящей за долгожданной грядущей игрой Cyberpunk 2077. К сожалению, компания представила только тизер-трейлер специального ограниченного выпуска смартфона OnePlus 8T.

Можно предположить что, учитывая запуск различных других тематических продуктов Cyberpunk 2077, смартфон получит желтые оттенки с угловатым дизайном и другие яркие неоновые цвета будут соответствовать футуристической эстетике видеоигры.

Смартфон будет доступен для предварительного заказа с 4 ноября 2020 года, всего за две недели до даты запуска Cyberpunk 2077.