OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition предварительные заказы с 4 ноября

OnePlus сотрудничает с CD Projekt Red, игровой студией, стоящей за долгожданной грядущей игрой Cyberpunk 2077. К сожалению, компания представила только тизер-трейлер специального ограниченного выпуска смартфона OnePlus 8T.
Можно предположить что, учитывая запуск различных других тематических продуктов Cyberpunk 2077, смартфон получит желтые оттенки с угловатым дизайном и другие яркие неоновые цвета будут соответствовать футуристической эстетике видеоигры.
Смартфон будет доступен для предварительного заказа с 4 ноября 2020 года, всего за две недели до даты запуска Cyberpunk 2077.