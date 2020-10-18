OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition предварительные заказы с 4 ноября

OnePlus 8Т недавно был представлен и смартфон является последней флагманской моделью компании OnePlus. Компания, как известно, всегда предлагала свои флагманы в специальных выпусках, а новый флагман получит вариант Cyberpunk 2077 Limited Edition.

OnePlus сотрудничает с CD Projekt Red, игровой студией, стоящей за долгожданной грядущей игрой Cyberpunk 2077. К сожалению, компания представила только тизер-трейлер специального ограниченного выпуска смартфона OnePlus 8T.

Можно предположить что, учитывая запуск различных других тематических продуктов Cyberpunk 2077, смартфон получит желтые оттенки с угловатым дизайном и другие яркие неоновые цвета будут соответствовать футуристической эстетике видеоигры.

Смартфон будет доступен для предварительного заказа с 4 ноября 2020 года, всего за две недели до даты запуска Cyberpunk 2077.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
Обзоры:
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Новости:
Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на фото

В сети появились качественные фотографии флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который еще не был пр...
Производство iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max прекращены

Apple анонсировала серию iPhone 12, состоящую из четырех моделей, а именно iPhone 12 , iPhone 12 Mini , i...
Samsung Galaxy S20 Fan Edition оценен в 50 тысяч рублей

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition, который оценен в 49 990 рублей. Новинку осн...
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Logitech M190. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Ищем идеальный чехол для Amazon Kindle 4...
Ищем идеальный чехол для Amazon Kindle 4На текущий момент достаточно многие пользователи интересуются, где купить ...
Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi ...
Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi В сети появились первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra в включенном состоянии, первый снимок, сд...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом н...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом нFuntouch OS - это оболочка Android, которая поставляется с телефонами Vivo, и на данный момент последней ...
Объявлена дата выхода смартфонов Huawei ...
Объявлена дата выхода смартфонов Huawei После череды многочисленных утечек и слухов компания Huawei официально объявила о том, что смартфоны сери...
Конфигурация тройной камеры OPPO A15 офи...
Конфигурация тройной камеры OPPO A15 офиКомпания OPPO планирует выпустить новый OPPO A15 на нескольких рынках, таких как Индия, Таиланд, Индонези...
Xiaomi Mi Mix 2 получил стабильную MIUI ...
Xiaomi Mi Mix 2 получил стабильную MIUI Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для старого флагмана Mi Mix 2. К с...
Первые устройства Huawei на базе Harmony...
Первые устройства Huawei на базе HarmonyКомпания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS еще в прошлом году во время конфер...
Смартфон Redmi K30S будет представлен в ...
Смартфон Redmi K30S будет представлен в Сетевые источники поделились очередной порцией информации о смартфоне Redmi K30, который еще не был предс...
Игровое подразделение ADATA XPG представ...
Игровое подразделение ADATA XPG представИгровое подразделение ADATA XPG представила игровую гарнитуру Precog Analog. Гарнитура обладает многими к...
Объявлены системные требования шутера Bo...
Объявлены системные требования шутера BoBoundary представляет собой шутер от первого лица. Сражения проходят на разных космических станциях, а бо...
Компания GoPro объявила о выходе камеры ...
Компания GoPro объявила о выходе камеры Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black. Новая камера оснащена светочувствит...
США вводит торговые ограничения для круп...
США вводит торговые ограничения для крупМинистерство торговли США распространило свои торговые ограничения на еще одну китайскую компанию. ...
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No FrostОбзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor