OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition выйдет 2 ноября

OnePlus анонсировала свой флагманский телефон OnePlus 8T на мировых рынках. Компания также подтвердила, что будет запускать специальную ограниченную версию OnePlus 8T под названием OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Официальный представитель компании OnePlus подтвердил, что специальное издание будет официально выпущено 2 ноября. Китайская компания бъединилась с готовящейся к выпуску ролевой видеоигрой, разработанной и изданной CD Projekt для выпуска эксклюзивной версии смартфона OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Страница продукта телефона теперь доступна на официальном сайте OnePlus China. На странице есть только трейлер телефона.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Huawei Nova 7 SE Vitality Edition получит SoC Dimensity 800U

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei Nova 7 SE Vitality Edition (или Nova 7 SE L...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оценен в $84

Компания Coolpad пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Cool 12A, которая оценена в 88 доллар...
OnePlus 8T уже доступен для покупки

Представленный на прошлой неделе смартфон OnePlus 8T должен появиться в европейской продаже 20 октября, н...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Устройство OnePlus 8T ожидается к концу ...
Устройство OnePlus 8T ожидается к концу Компания OnePlus готовит еще один смартфон с впечатляющими характеристиками. Смартфон OnePlus 8T скоро пр...
SilverStone обновила корпус SUGO 14 ...
SilverStone обновила корпус SUGO 14 Компания SilverStone обновила корпус SUGO 14. Несмотря на свои размеры корпус позволяет установить мощное...
Phanteks анонсировала новый корпус Eclip...
Phanteks анонсировала новый корпус EclipPhanteks Eclipse P360A имеет переднюю панель Ultra-fine Performance Mesh, это улучшает воздушный поток и ...
Представлена беззеркальная камера Nikon ...
Представлена беззеркальная камера Nikon Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Z 7II, которая получила да...
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклон...
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонПоявление в свое время циклонных пылесосов не только решило вопрос удобства очистки собранных загрязнений...
Оперативная память XPG Spectrix D50 Xtre...
Оперативная память XPG Spectrix D50 XtreКомпания ADATA является одним из лидеров среди производителей модулей памяти, флеш-памяти и мобильных акс...
Давайте выберем аксессуары для Apple Wat...
Давайте выберем аксессуары для Apple WatРынок умных часов сейчас переживает свой условный расцвет, ведь многие пользователи, которые ранее даже н...
ViewSonic представила два монитора линей...
ViewSonic представила два монитора линейViewSonic представила два монитора линейки VX с высокой частотой обновления экрана. Мониторы VX3268-2KPC-...
Новая беспроводная игровая мышь Razer Na...
Новая беспроводная игровая мышь Razer NaRazer анонсировала беспроводную игровую мышь Naga Pro, последнее дополнение к своей линейке беспроводных ...
Приложение NVIDIA Broadcast упростила за...
Приложение NVIDIA Broadcast упростила заС выпуском новых карт серии GeForce RTX 30 и NVIDIA Reflex, компания NVIDIA также проявила некоторую любо...
MSI представляет материнские платы AMD A...
MSI представляет материнские платы AMD AКомпания MSI представила новые материнские платы на чипсете AMD A520. Чипсет A520 является преемником A32...
Samsung Galaxy Note 20 получил эксклюзив...
Samsung Galaxy Note 20 получил эксклюзивВ Южной Корее для устройства Samsung Galaxy Note 20 был анонсирован четвертый цвет - Mystic Red. ...
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работыОбзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работы
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor