OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition выйдет 2 ноября

OnePlus анонсировала свой флагманский телефон OnePlus 8T на мировых рынках. Компания также подтвердила, что будет запускать специальную ограниченную версию OnePlus 8T под названием OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition.

Официальный представитель компании OnePlus подтвердил, что специальное издание будет официально выпущено 2 ноября. Китайская компания бъединилась с готовящейся к выпуску ролевой видеоигрой, разработанной и изданной CD Projekt для выпуска эксклюзивной версии смартфона OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Страница продукта телефона теперь доступна на официальном сайте OnePlus China. На странице есть только трейлер телефона.