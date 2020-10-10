OnePlus 8T ожидаемая цена до запуска 14 октября

В преддверии запуска смартфона OnePlus 8T, давайте взглянем на уже подтвержденные и другие ожидаемые характеристики, а также на цену устройства.

Компания OnePlus начал дразнить фанатов смартфоном 8T уже несколько недель. Устройство дебютирует 14 октября в Китае. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте. Что касается дизайна, устройство имеет более плоский дисплей, как у OnePlus 7T.

На официальном рендере показано прямоугольное расположение камер на 4 задних камерах и светодиодная вспышка. OnePlus 8T будет доступен в вариантах Aquamarine Green и Lunar Silver.

Начиная с дисплея, компания подтвердила, что устройство будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц . Устройство будет оснащено 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутым стеклом 2,5D. Его пиковая яркость составит 1100 нит, охватит 100% цветовую гамму DCI-P3, 0,3 JNCD. За производительность смартфона будет отвечать Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

OnePlus 8T получит основную камеру на 48MP F / 1.8 Sony IMX 586 датчиком с OIS, EIS. Другие характеристики включают аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой Warp 65 Вт. Устройство также будет поставляться с OxygenOS 11 на базе Android 11 из коробки. Ожидается, что OnePlus 8T будет стоить 599 долларов за 8/128 ГБ и 699 долларов за варианты 12/256 ГБ.