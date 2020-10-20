OnePlus 8T появился в европейской продаже

Компания OnePlus дала старт европейским продажам смартфона OnePlus 8T, который оценен в 600 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти и 700 евро за вариант с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что новинка оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).