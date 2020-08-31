OnePlus 8T показали на первом рендере

В базе данных Oxygen OS обнаружилось первое изображение флагманского смартфона OnePlus 8T, который еще не был представлен официально. Если сравнить грядущую новинку с актуальным OnePlus 8, то в глаза бросается немного другое размещение клавиш и чуть более тонкие рамки. Что до врезанной в левый верхний угол фронтальной камеры, то она останется на своем месте. Смартфону прочат топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+, предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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