OnePlus 8T показали на видео и рендерах

Дизайнер Concept Creator и профильный ресурс LetsGoDigital поделились самыми качественными на данный момент изображениями смартфона OnePlus 8T, который будет представлен уже 14 октября. Ранее сегодня босс OnePlus Пит Лау подтвердил наличие в смартфоне 6,55-дюймового плоского дисплея с частотой обновления 120 Гц, стеклом 2.5D, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и наивысшей точностью цветопередачи в отрасли. Панель уже успела попасть на тест авторитетной лаборатории DisplayMate и заслужить наивысшую оценку A+. Ориентировочная цена смартфона составляет 600-700 евро.

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