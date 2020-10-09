OnePlus 8T показали в официальном видео

Компания OnePlus опубликовала официальное тизер-видео флагманского смартфона OnePlus 8T, официальная презентация которого запланирована на 14 октября. Видео раскрывает дизайн задней панели устройства: прямоугольный блок тыльной квадрокамеры с фокусным расстоянием 14-26 мм и оптической стабилизацией изображения.

Предыдущие слухи прочили OnePlus 8T 6,55-дюймовый Super AMOLED дисплей с кадровой частотой 120 Гц, стеклом 2.5D и максимальной яркостью 1000 кд/м2, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.