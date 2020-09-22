OnePlus 8T покажут 14 октября

Некоторое время назад на просторах интернета появлялась информация о том, что смартфон OnePlus 8T вроде как должны показать в самое ближайшее время. Но тогда на самом деле было очень много слухов, которым верить можно было с большим трудом, так что в итоге так все и осталось. Теперь же производитель принял решение отправить смартфон в релиз и официально представит его 14 октября. Стоит отметить, что это уже не слух, это не догадки инсайдеров, а вполне себе официальная информация от производителя. Для кого-то это прямо важная новость, ведь мы знаем, что читатели длительное время ожидали, когда же появятся новости относительно этого гаджета. Теперь можно уверенно говорить, что смартфон совсем скоро будет готов к продаже и можно копить деньги.