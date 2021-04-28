OnePlus 8T получил обновление OxygenOS Open Beta 4

Китайская компания OnePlus выпустила новое обновление под названием OxygenOS Open Beta 4 для смартфона OnePlus 8T.

Согласно официальному журналу изменений, новое обновление OxygenOS Open Beta 4 для OnePlus 8T включает исправления безопасности от апреля 2021 года, новую функцию мониторинга FPS / CPU / GPU в реальном времени в OnePlus Games, улучшения скорости загрузки OnePlus Gallery и ещё ряд других исправлений.

Обновление OxygenOS Open Beta 4 для OnePlus 8T в настоящее время распространяется партиями. Прошивка станет доступной для всех пользователей открытого бета- тестирования OxygenOS в ближайшие дни. А пользователи стабильного OxygenOS могут загрузить и установить эту новую сборку из сообщества OnePlus.