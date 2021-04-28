OnePlus 8T получил обновление OxygenOS Open Beta 4

Китайская компания OnePlus выпустила новое обновление под названием OxygenOS Open Beta 4 для смартфона OnePlus 8T.

Согласно официальному журналу изменений, новое обновление OxygenOS Open Beta 4 для OnePlus 8T включает исправления безопасности от апреля 2021 года, новую функцию мониторинга FPS / CPU / GPU в реальном времени в OnePlus Games, улучшения скорости загрузки OnePlus Gallery и ещё ряд других исправлений.

Обновление OxygenOS Open Beta 4 для OnePlus 8T в настоящее время распространяется партиями. Прошивка станет доступной для всех пользователей открытого бета- тестирования OxygenOS в ближайшие дни. А пользователи стабильного OxygenOS могут загрузить и установить эту новую сборку из сообщества OnePlus.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
Новости:
Смартфон Vivo V2118 прошло сертификацию платформы 3C

Ранее смартфон с номером модели V2118A компании Vivo был замечен в консоли базе данных Google Play. Тепер...
Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали под водой

Китайские крупные производители еще лет пять назад достаточно плохо справлялись с пиаром своих гаджетов, ...
Samsung Galaxy A22 5G замечен в Geekbench

В сети постепенно распространяются информации о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A22. Но теперь же, устр...
Realme 8 5G будет выпущен 21 апреля в Таиланде

Realme анонсировала смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro в Индии. Теперь компания официально подтвердила, чт...
Смартфон Poco F3 вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам Poco F3, который является международной версией выпущенног...
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Представлена материнская плата ASUS ProA...
Представлена материнская плата ASUS ProAASUS ProArt B550-Creator - это первая материнская плата AM4 со встроенным Thunderbolt 4. ...
Варианты цвета и памяти Vivo X60 просочи...
Варианты цвета и памяти Vivo X60 просочиКомпания Vivo запускает серию смартфонов Vivo X60 в Индии 25 марта. Теперь перед их запуском лидер компан...
Lenovo Tab P11 Pro выпущен в Индии по це...
Lenovo Tab P11 Pro выпущен в Индии по цеКомпани Lenovo наконец-то запустила в продажу планшет Tab P11 Pro в Индии по цене 620 долларов США. ...
Sony получила патент на новый контроллер...
Sony получила патент на новый контроллерНовый патент Sony раскрыл причудливую технологию, над которой компания может теоретически работать. Судя ...
Лучший кулер для процессора. Deepcool IC...
Лучший кулер для процессора. Deepcool ICСовременные процессоры обзавелись неплохой производительностью и обеспечивают пользователя достаточно при...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дис...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисНе так давно компания Cubot расширила модельный ряд умных часов, представив Cubot C3 с круглым 1.3-люймов...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC S...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC SВ сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsun...
Смартфон Narzo 30 Pro 5G получил боковой...
Смартфон Narzo 30 Pro 5G получил боковойРуководитель Realme India Мадхав Шет показал смартфон Narzo 30 Pro 5G, официальная презентация которого с...
Первое обновление выпущено для OnePlus 9...
Первое обновление выпущено для OnePlus 9Компания OnePlus начал выпускать новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. ...
OPPO подтвердила, что Find X3 будет осна...
OPPO подтвердила, что Find X3 будет оснаКомпания OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае 11 марта. Перед запуском в сети был...
Xiaomi выпустила мультиварку за 60 долла...
Xiaomi выпустила мультиварку за 60 доллаЗа последние 48 часов компания Xiaomi представила уйму различных устройств, начиная от смартфонов и закан...
Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в ...
Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в На российском сайте Samsung появилась страница планшета Galaxy Tab A7 Lite, который еще не был представле...
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонкаОбзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильникОбзор Philips Hue Bloom. Умный портативный светильник
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьиОбзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи
Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor