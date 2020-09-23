OnePlus 8T получит лучший дисплей на рынке

Один из руководителей компании OnePlus Пит Лау поделился подробностями о смартфоне OnePlus 8T, который будет официально представлен 14 октября. Сообщается, что нас ждет 6,55-дюймовый плоский дисплей с частотой обновления 120 Гц, стеклом 2.5D, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и наивысшей точностью цветопередачи в отрасли. Панель заслужила самую высокую оценку A+ от авторитетной лаборатории DisplayMate.

По предварительным данным, смартфон также получит версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 800 евро, с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 900 евро, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, тыльную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и батарею емкостью 4500 мАч.