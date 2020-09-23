OnePlus 8T получит сдвоенную батарею

Компания OnePlus раскрыла еще одну подробность о смартфоне OnePlus 8T, который будет представлен 14 октября. Итак, аппарат получит два аккумулятора, которые будут заряжаться одновременно. Судя по всему, здесь будет использоваться технология в духе OPPO VOOC, которая позволяет реализовать мощность зарядки 65 Вт. Ёмкость батареи составит около 4500 мАч.

Ранее сегодня босс OnePlus Пит Лау подтвердил наличие в смартфоне 6,55-дюймового плоского дисплея с частотой обновления 120 Гц, стеклом 2.5D, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и наивысшей точностью цветопередачи в отрасли. Панель уже успела попасть на тест авторитетной лаборатории DisplayMate и заслужить наивысшую оценку A+.