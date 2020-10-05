OnePlus 8T получит улучшенную фронтальную камеру

В сети появились новые подробности о смартфоне OnePlus 8T, который будет официально представлен уже 14 октября. Сообщается, что новинка получит продвинутую фронтальную камеру со сверхширокоугольным объективом. Напомним, что в пока еще актуальных флагманах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro используется одинарная селфи-камера разрешением 16 Мп. Вероятно, новая камера будет похожа на сдвоенную фронталку OnePlus Nord с модулями разрешением 32 и 8 Мп.

Что до остальных характеристик OnePlus 8T, то он получит плоский 6,55-дюймовый Super AMOLED дисплей с кадровой частотой 120 Гц, стеклом 2.5D и максимальной яркостью 1000 кд/м2, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.
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