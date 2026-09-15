Qualcomm будет выпускать чипы на заводах Samsung

Согласно новому инсайду, компания Qualcomm продолжает переговоры с Samsung о подключении последней к производству будущих флагманских процессоров Snapdragon наряду с TSMC. Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro уже в конце этого месяца, при этом большинство предыдущих утечек указывали на то, что их единственным производителем станет TSMC. Однако новая информация говорит о том, что Qualcomm по-прежнему рассматривает возможность использования двух производителей — TSMC и Samsung. Это стало возможным благодаря недавнему улучшению выхода годных кристаллов на 2-нм техпроцессе Samsung, хотя компания всё ещё уступает TSMC.

По имеющимся данным, Samsung удалось довести выход годных кристаллов примерно до 55%, тогда как у TSMC этот показатель составляет около 60–70%. При этом Qualcomm, как сообщается, требует от производителя как минимум 70% выхода годных кристаллов для крупносерийного контрактного производства. Qualcomm и Samsung якобы сейчас обсуждают «характеристики, цены и оптимизацию техпроцесса», однако пока неизвестно, какую долю от общего объёма производства Snapdragon 8 Elite Gen 6 сможет получить Samsung. При этом существуют опасения относительно производственных мощностей TSMC. Тайваньская компания рассчитывает выйти на объём производства 60000 пластин в месяц, однако, по всей видимости, Apple уже зарезервировала более половины этих мощностей для своих устройств.
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