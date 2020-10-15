OnePlus 8T прошел испытание на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything решил проверить свеженький OnePlus 8T на прочность.

Как обычно, экран царапается на уровне 6 по шкале Мооса, «углубления на уровне 7». Корпус и кнопки полностью металлические, чего нельзя сказать о пластиковой решетке динамика вверху. Выяснилось, что лоток для SIM-карты закрыт от воды, что имеет смысл.

Зак отмечает, что датчик отпечатков пальцев часто не хотел распознавать его отпечатки пальцев, хотя та часть экрана, под которой находится датчик, не была поцарапана. Видео заканчивается относительно успешными испытаниями на горение и изгиб. Корпус немного прогибается, но ничего не трескается и не перекручивается. Конструктивно 8Т добротный.
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