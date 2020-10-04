OnePlus 8T с объективом Sony 48MP IMX 586

Презентация компании OnePlus намечен на 14 октября, чтобы анонсировать линейку смартфонов следующего поколения T, а именно OnePlus 8T.

По слухам, OnePlus 8T получит размеры 162,8 × 75,5 × 8,4 мм. Это означает, что он будет иметь длину 162,8 мм шириной 75,5 мм и толщиной 8,4 мм, включая камеру, ее толщина также увеличится до 9,3 мм.

Исходя из этого, OnePlus 8T будет толще чем OnePlus 8, также 8T может получить аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

OnePlus 8T будет оснащен 48-мегапиксельным объективом Sony IMX 586 с диафрагмой f / 1.8, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f / 2.2, макрообъектив 5 Мп с диафрагмой f / 2,4 и датчик глубины 2 МП с такой же диафрагмой f / 2,4.
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