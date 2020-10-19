OnePlus 8T уже доступен для покупки

Представленный на прошлой неделе смартфон OnePlus 8T должен появиться в европейской продаже 20 октября, но магазин уже начал продавать младшую версию флагмана с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 570 долларов. Вариант с 12/256 ГБ памяти оценен в 650 долларов. Это немного дешевле заявленных ранее цен в 600 и 700 евро соответственно.

Напомним, что OnePlus 8T оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).