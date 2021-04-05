OnePlus 9/9 Pro получат Assistive Ball и Flashback Button через обновление

Новая серия смартфонов OnePlus 9 работает под управлением ColorOS вместо HydrogenOS в Китае. Компания также пообещала обновить свои старые устройства до версии Android от OPPO. Теперь, через несколько дней после выпуска этих смартфонов, компания начала выпуск обновления ColorOS 11.2 с большим количеством оптимизаций.

Новое обновление ColorOS 11.2 для OnePlus 9/9 Pro посвящено оптимизации кнопки All Clear на панели уведомлений, энергопотреблению системы для увеличения времени автономной работы, сенсорному управлению в некоторых сценариях, шуму и цветовому выражению внутренней сцены с задней камерой, фокусировкой задней камеры и стабильностью видео, сверхширокоугольной задержкой, стабильностью камеры, возможностью масштабирования камеры, общими возможностями фото и видео камеры.

Обновление также включает оптимизацию значка приложения для здоровья и задержек в сети онлайн-игр и ​​поддержка OnePlus Watch.
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