OnePlus 9/9 Pro получат Assistive Ball и Flashback Button через обновление

Новое обновление ColorOS 11.2 для OnePlus 9/9 Pro посвящено оптимизации кнопки All Clear на панели уведомлений, энергопотреблению системы для увеличения времени автономной работы, сенсорному управлению в некоторых сценариях, шуму и цветовому выражению внутренней сцены с задней камерой, фокусировкой задней камеры и стабильностью видео, сверхширокоугольной задержкой, стабильностью камеры, возможностью масштабирования камеры, общими возможностями фото и видео камеры.
Обновление также включает оптимизацию значка приложения для здоровья и задержек в сети онлайн-игр и поддержка OnePlus Watch.