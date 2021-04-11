OnePlus 9 Pro испытывает проблемы с перегревом

Смартфон компании OnePlus 9 Pro выпущен несколько недель назад и получил в основном положительные отзывы. Но в техническую поддержку стали обращаться владельцы, которые столкнулись с проблемой перегрева устройства при использовании приближении камеры. Некоторые пользователи сообщают о перегреве во время зарядки или при просмотре видео. Компания OnePlus уже знает об этой проблеме и вскоре выпустить обновление с исправлением, но для этого понадобиться некоторое время.

Напомним, что OnePlus 9 Pro оснащен чипом Snapdragon 888, камерой Hasselblad и дисплеем WQHD+ с частотой 120 Гц.